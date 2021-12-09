Дається взнаки дефіцит нових машин: як в Україні розвиватиметься ринок уживаних автомобілів

У порівнянні з минулим роком, за дев'ять місяців 2021 року в Україні на 38 відсотків зріс імпорт автомобілів, які знаходилися у користуванні, а нових машин ввезено вчетверо менше.

Такі цифри озвучив генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олег Назаренко, пише «РБК-Україна».

Зазначивши, що у країнах із розвиненим автомобільним ринком власники машин рідко самі продають їх на вторинному ринку (вони користуються трейд-іном або виставляють на спеціалізованих аукціонах), він додав, що згодом аналогічні трансформації відбудуться і в Україні. Тобто, ринків та оголошень не буде — будуть лише комісійні майданчики.

Олег Назаренко пов'язує це, зокрема, з дефіцитом нових автомобілів, через що формується високий відкладений попит на автомобілі з пробігом, а самі вони зростають у ціні. При цьому споживачі воліють купувати авто з пробігом у надійних партнерів, а не на базарі, де можуть стати власниками машини зі скрученим пробігом, а пред'явити претензії їм буде нікому.

«Рано чи пізно, зі зростанням добробуту українців, п'ята частина власників захоче змінити автомобіль на новий у перший рік експлуатації, чверть — за два роки і третина — через три. Саме така картина спостерігається на західних ринках», — зазначив він і додав, що пропозиції щодо вживаних автомобілів наростають такими темпами, що продажі громадянами один одному «у хаосі приватного ринку» скоро стануть просто неможливими. І тому люди воліють звертатися до торгових фірм.

З проблемою реалізації стикаються і власники великих парків машин — прокатні та лізингові компанії, транспортні підприємства, великі корпорації.

Олег Назаренко наголосив, що ці тенденції забезпечують стрімкий розвиток вторинного ринку автомобілів, який стає організованим, рівень обслуговування підвищується та торгівля вживаними автомобілями стала окремим бізнесом.

Раніше повідомлялося, що в Україні виник дефіцит нових автомобілів — машини, що знаходяться в автосалонах, вже продані і навіть мають номерний знак, у чергу за новими авто записуються на травень наступного року.

Фото з Pixabay

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