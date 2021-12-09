В «Енергоатомі» назвали фейком інформацію про недоліки технології американських реакторів АР1000

Після підписання в листопаді 2021 року угод про будівництво енергоблоків сусідня країна-агресор ініціювала інформаційні атаки проти Westinghouse та «Енергоатома». Про це заявив т. в. о. президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

«Гадаю, для всіх є очевидним головний „бенефіціар“ і натхненник таких публікацій — сусідня країна-агресор, яка дуже ревно стежить за успіхами „Енергоатома“ та мститься за розрив 200-мільйонного договору про зберігання відпрацьованого ядерного палива з українських АЕС», — заявив пан Котін й додав, що одразу після підписання угод про будівництво нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС у російськомовному сегменті онлайн-медіа розпочалася масована інформаційна атака на Westinghouse та «Енергоатом».

За його словами, більшість розвинутих країн світу відновлюють або розбудовують ядерну енергетику, дійшовши висновку, що без атомної генерації неможливо досягти основних цілей декарбонізації, забезпечити сталий розвиток та енергетичну незалежність.

Натомість в Україні, відзначив він, замість того щоб радіти можливості розвинути та оновити атомний парк країни за допомогою міжнародних партнерів, розпочалась медіакампанія цькування масштабного проєкту зведення нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Він наголосив, що «Енергоатом» категорично спростовує фейки про недоліки технології американських реакторів АР1000 та відповідного реакторного обладнання компанії Westinghouse, а також неправдиву інформацію про те, що українські фахівці нібито не здатні збудувати новий атомний енергоблок за технологією АР1000.

Енергоблоки АР1000 компанії Westinghouse

«Адже за українськими атомниками полюють хедхантери з багатьох країн світу, намагаючись переманити їх для роботи на атомних об'єктах, що будуються. Саме вітчизняна ядерна енергетика посідає в Європі друге місце (без урахування РФ) після Франції за кількістю енергоблоків та досвідом їх експлуатації (490 реакторо-років). І саме українські атомники — інженери, фахівці — здатні допомогти багатьом європейським країнам відродити ядерну енергетику задля позбавлення від дефіциту енергоносіїв та залежності від Росії», — підкреслив Петро Котін.

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