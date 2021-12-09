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Народне свято 9 грудня: що потрібно обов'язково зробити у Юр'єв день, а від чого краще категорично відмовитись

9:51 9 грудня 2021
ікона

У четвер, 9 грудня, православна церква вшановує пам'ять великомученика Георгія Побідоносця.

У народі День Георгія Побідоносця називають Юр'єв день (Юрій — одна з форм імені Георгій) або Єгорій Зимовий.

Свято встановив київський князь Ярослав Мудрий в 11 столітті. Дата присвячена освяченню Георгіївського храму у Києві.

Святий Георгій жив у Каппадокії у III столітті. За життя він здійснив чимало чудес. Одним з головних — була перемога над жахливим змієм. Георгій розправився з драконом, якому цар та городяни змушені були віддавати на поживу своїх дітей. Саме тому Георгія часто зображують зі списом.

Раніше цей день особливо вшановували селяни — на Юр'єв день їм дозволялося переходити від одного землевласника до іншого. Вони повинні були віддати борги та сплатити податок за користування землею та двором. Звільнившись від боргів, людина вважалася вільною й могла вибирати, де їй жити.

Вважалося, якщо не розплатитися з кредиторами, то борги взимку зростатимуть, як снігова куля. Традиція актуальна й досі. Багато хто намагається роздати всі борги до Юр'єва дня, щоб ті не накопичувалися.

Цей день вважався добрим для початку нових справ. Але планувати далеку дорогу не варто. Якщо ж людина не могла відкласти далеку дорогу, необхідно було відслужити молебень про щасливе завершення шляху.

У Юр'єв день зазвичай утеплювали будинки, льохи та сараї. Проводили спеціальні обряди, щоб зберегти тварин та надати їм сили пережити зиму, що настає.

На Юрія зазвичай приходили справжні зимові холоди. Люди біля колодязів слухали воду, намагаючись визначити, якою буде зима. Якщо вода була спокійна, то зима буде теплою, без завірюхи. Якщо ж у колодязі вода вирувала, то настають морози та хуртовини.

Якщо на Юрія випало багато снігу, то до травня все розтане й буде зелена трава.

День холодний — зима морозна буде.

Північний вітер дме — до заморозків.

Свої іменини сьогодні святкують Опанас, Василь, Георгій, Данило, Іван, Інокентій, Ілля, Михайло, Назар, Никон, Микола, Петро, Феодосій, Тихін, Юліан та Яків.

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