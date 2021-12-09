Відновлення ядерного статусу України: чи можливо та чи варто це робити

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що відмова від ядерної зброї була помилкою Леоніда Кравчука: «Навіть якби не могли обслуговувати, ми могли б тоді скоротити, але залишити ядерний потенціал. І ми могли б шантажувати весь світ. Нам давали б гроші на обслуговування. Як зараз відбувається в багатьох інших країнах». Якби Україна лишалась ядерною державою, можливо, історія пішла б інакше та зараз у нас не було б війни. Бо, як виявилося, Будапештський меморандум не завадив Росії, що разом з іншими підписантами гарантувала територіальну недоторканість України, загарбати наші території. Тож, може, варто відновити ядерний статус України?

— На мою суб'єктивну думку, дискусія з такого питання має вестися в українському суспільстві. Є об'єктивні причини, чому це (відновлення ядерного статусу. — Авт.) не відбудеться, — вважає засновник Інституту постінформаційного суспільства, експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки Дмитро Золотухін. - Як говорить Володимир Горбулін, якому я в цьому питанні цілком довіряю, Україна не має технічних, фінансових та низки інших спроможностей, щоб виробляти ядерну зброю, утримувати та забезпечувати її безпеку.

Нагадаємо, 27 років тому, 5 грудня 1994 року, Україна, Російська Федерація, Велика Британія та Сполучені Штати Америки підписали в Будапешті міжнародну угоду про неядерний статус України, за якою наша країна відмовилася від ядерної зброї, а інші — гарантували їй захист територіальної цілісності та політичної незалежності. Пізніше до меморандуму приєдналися (із застереженнями) Франція та Китайська Народна Республіка. А через 20 років Росія розв'язала війну проти України, заявивши, що нічого не гарантувала. Інші підписанти «висловили стурбованість».

Про те, чи є сенс Україні залишатися у Будапештському меморандумі, чи потрібно готуватися до нового вторгнення російських військ, чи на часі «війна» Зеленського з олігархами та інше, читайте у матеріалі «ФАКТІВ» «Тактика Путіна — торгівля страхом смерті. Але наша головна загроза — ми самі, — Дмитро Золотухін».

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