В Україні розширено список професій для обов'язкової вакцинації: кого з 9 грудня не допустять до роботи без щеплення

З четверга, 9 грудня, набула чинності постанови про розширення списку працівників, яких без сертифікату про вакцинацію проти коронавірусу (хоча б однією дозою) або довідки про її протипоказання не допустять до виконання професійних обов'язків.

Віднині вакцинація стала обов'язковою для працівників організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; установ, що надають соціальні послуги, установ з реабілітації та соціального захисту дітей; державних підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Читайте також: У ВООЗ заявили, що обов'язкова вакцинація від коронавірусу має бути «абсолютно крайнім заходом»

Тих працівників, які не мають необхідних документів, усунуть від роботи без збереження заробітної плати. Відповідно, не здійснюватимуться обов'язкові відрахування, що впливають на страховий стаж, а також на оплату лікарняних. Як тільки співробітник надасть необхідний сертифікат, його допустять до роботи. При цьому відсутність документів не є підставою для звільнення працівника.

Нагадаємо, що у листопаді цього року вакцинація стала обов'язковою для педагогів, а також тих, хто працює у центральних та місцевих органах влади.

Фото з Pixabay

61

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter