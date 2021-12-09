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В Україні розширено список професій для обов'язкової вакцинації: кого з 9 грудня не допустять до роботи без щеплення

9:40 9 грудня 2021
Вакцина

З четверга, 9 грудня, набула чинності постанови про розширення списку працівників, яких без сертифікату про вакцинацію проти коронавірусу (хоча б однією дозою) або довідки про її протипоказання не допустять до виконання професійних обов'язків.

Віднині вакцинація стала обов'язковою для працівників організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; установ, що надають соціальні послуги, установ з реабілітації та соціального захисту дітей; державних підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

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Тих працівників, які не мають необхідних документів, усунуть від роботи без збереження заробітної плати. Відповідно, не здійснюватимуться обов'язкові відрахування, що впливають на страховий стаж, а також на оплату лікарняних. Як тільки співробітник надасть необхідний сертифікат, його допустять до роботи. При цьому відсутність документів не є підставою для звільнення працівника.

Нагадаємо, що у листопаді цього року вакцинація стала обов'язковою для педагогів, а також тих, хто працює у центральних та місцевих органах влади.

Фото з Pixabay

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