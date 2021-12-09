Всі надії на березень: кому суттєво підвищать пенсію навесні 2022 року

У березні 2022 року буде проведено чергову індексацію виплат для всіх категорій пенсіонерів за однаковими правилами. Гроші на неї закладені в ухваленому Радою законі про держбюджет на 2022 рік — у сумі 200,6 млрд гривень.

Відповідно до формули, індексація проводиться на основі показників 50% від інфляції за попередній рік та зростання середніх зарплат, зазначає ресурс «На пенсії».

А оскільки згідно з динамікою, зростання заробітних плат до кінця 2021 року складе близько 15%, а інфляція перебуватиме в межах 11%, то коефіцієнт індексації у 2022 році має становити 12−13%. Тобто приблизно на таку суму будуть збільшені всі виплати.

Крім того, крім індексації для всіх категорій пенсіонерів за однаковими правилами проведуть також інші заходи в рамках підтримки окремих категорій:

доплати військовим пенсіонерам;

перерахунок пенсій ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС;

розширення програми президента з вікових доплат до пенсій, яка наступного року буде поширена на пенсіонерів віком 70−75 років;

встановлення мінімальної пенсійної виплати для людей віком від 70 років за повного стажу на рівні 3000 грн.

Для перерахунку пенсій людям з інвалідністю у складі ліквідаторів Чорнобильської катастрофи передбачено майже 3 млрд грн у рамках програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Пенсійну доплату пенсіонерам у віці 70−75 років матимуть 1,5 мільйона осіб. Якщо у пенсіонера старше 70 років буде достатній страховий стаж (35 років — для чоловіків, 30 років — для жінок), то мінімальна пенсія становитиме не менше 3000 грн.

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Також до держбюджету закладено кошти на підготовку до впровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування — 50 млн грн.

Нагадаємо, у грудні після чергового пенсійного нововведення середня пенсія в Україні становитиме 3980 грн. Таким чином, практично виконано обіцянку Мінсоцполітики про те, щоб довести середній розмір виплати пенсіонерам до 4 тисяч гривень. Пенсії збільшилися на 546 грн. або на 16% порівняно з груднем 2020 року, коли середня сума на руки становила 3434 гривень.

Раніше «ФАКТИ» писав про те, як достроково вийти на пенсію через скорочення чисельності працівників на підприємстві.

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