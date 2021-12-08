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Помер легендарний волонтер Дядя Серьожа

19:34 8 грудня 2021
Сергій Максимець

У середу, 8 грудня, помер легендарний волонтер Сергій Максимець, який з 2014 року допомагав військовим на передовій. Сергія Івановича бійці прозвали Дядя Серьожа. Відомий волонтер неодноразово був героєм публікацій «ФАКТІВ». Сергію Максимцю було 69 років.

Сергей Максимец
Сергій Максимець

Ветерани, волонтери та всі, хто знав Сергія Івановича, висловлюють співчуття його сім'ї.

Сергій Максимець багато років був далекобійником, працював на Чорнобильській АЕС, після цього осів у Донецьку і зайнявся справою, про яку довго мріяв: почав відливати церковні дзвони. До війни майстер встиг виконати замовлення з сотень храмів по всій Україні. Дзвони від Сергія Івановича були встановлені навіть у Віфлеємі у дзвіниці у Храмі Діви Марії.

Сергій Максимець

У 2014 році Максимець був змушений тікати з Донецька. Наприкінці травня ливарника попередили, що він потрапив до розстрільних списків, і готується його арешт. 2 червня Сергій Іванович із сім'єю покинули місто.

Сергій Максимець

Старенький зелений мікроавтобус став у нагоді Максимцю в його волонтерській діяльності. Він возив на фронт передачі бійцям, вивозив із зони АТО поранених військових та допомагав евакуюватися цивільним.

За час свого волонтерства Максимець зазнав серйозних контузій, частково втратив слух. Останніми роками Сергій Іванович скаржився на проблеми із серцем: він переніс інфаркт, після чого знадобилися дві складні операції.

Сергій Максимець

Фото Сергей Максимец/Facebook

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