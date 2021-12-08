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Україна

«Перемога України»: Зеленський оцінив переговори Байдена з Путіним

16:45 8 грудня 2021
зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував переговори лідерів США і РФ, що відбулися 7 грудня. Ключовою темою розмови була ситуація в Україні, але консультації із Зеленським було відкладено до 9 грудня. Український президент тим не менш вважає позитивом, що розмова Байдена та Путіна відбулася. Про це заявив Зеленський під час виходу до журналістів.

Президент пообіцяв дати розгорнутий коментар 9 грудня, а поки що обмежився коротким підбиттям підсумків. «Я вважаю, що це позитивно, що президент Сполучених Штатів розмовляв із президентом РФ. Деталі цієї розмови я хотів би прокоментувати завтра, 9 грудня після моєї розмови з президентом США», — заявив Зеленський.

«Вважаю, що перемога України в тому, що завжди Сполучені Штати підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність. У нас була двопартійна підтримка, але найголовніше те, що ми зараз бачимо, що є особиста реальна реакція та особиста роль президента Байдена у врегулюванні конфлікту, у врегулюванні війни на сході нашої держави», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, політичні оглядачі звернули увагу, що світові лідери знову повернулися до практики обговорення України без України, і це є загрозливим сигналом. Журналіст та екс-нардеп Вадим Денисенко побоюється, що у телефонній розмові Байдена із Зеленським Україну підштовхуватимуть до переговорів із ОРДЛО.

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