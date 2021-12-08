Українці «вигадали» хитрий спосіб уникнути штрафів за неправильне паркування: у чому його суть

У Дніпрі хитрий водій знайшов спосіб уникати штрафів за неправильне паркування. Як повідомляє Інформатор, він закрив частину номерного знака сіткою, за якою помістив аркуш паперу.

У патрульній поліції визнали, що виявилися безсилими, оскільки на законодавчому рівні в Україні не зафіксовано заборони паркуватися без номерів. Забороняється їзда без номерних знаків.

«Такі ситуації — це перешкоди та серйозні порушення. Пробити номер, коли немає половини номерного знака, інспекція не може. У таких випадках зазвичай викликають поліцію, але поліція довго перебувати на місці теж не буде, без власника машини вони нічого не можуть зробити», — констатували в інспекції з питань паркування.

Нагадаємо, минулої весни в Києві виписали штраф мотоциклісту, який закривав номерний знак дамськими стрінгами. При цьому сам байкер запевняв правоохоронців, що не знає, як інтимний предмет гардеробу опинився на номері і припускав, що його «надуло вітром». Проте йому виписали штраф за порушення частини 6 статті 121 («Управління водієм транспортним засобом з номерним знаком, який не належить до цього засобу або не відповідає вимогам стандартів») Кодексу про адміністративні правопорушення — 850 гривень.

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