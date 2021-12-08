27.14 / 27.33 30.52 / 30.88
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Українці «вигадали» хитрий спосіб уникнути штрафів за неправильне паркування: у чому його суть

16:45 8 грудня 2021
Українці «вигадали» хитрий спосіб уникнути штрафів за неправильне паркування: у чому його суть

У Дніпрі хитрий водій знайшов спосіб уникати штрафів за неправильне паркування. Як повідомляє Інформатор, він закрив частину номерного знака сіткою, за якою помістив аркуш паперу.

У патрульній поліції визнали, що виявилися безсилими, оскільки на законодавчому рівні в Україні не зафіксовано заборони паркуватися без номерів. Забороняється їзда без номерних знаків.

Читайте також: «Ваша банківська карта заблокована»: так багато водіїв у Києві дізнаються про те, що порушили правила паркування

«Такі ситуації — це перешкоди та серйозні порушення. Пробити номер, коли немає половини номерного знака, інспекція не може. У таких випадках зазвичай викликають поліцію, але поліція довго перебувати на місці теж не буде, без власника машини вони нічого не можуть зробити», — констатували в інспекції з питань паркування.

Нагадаємо, минулої весни в Києві виписали штраф мотоциклісту, який закривав номерний знак дамськими стрінгами. При цьому сам байкер запевняв правоохоронців, що не знає, як інтимний предмет гардеробу опинився на номері і припускав, що його «надуло вітром». Проте йому виписали штраф за порушення частини 6 статті 121 («Управління водієм транспортним засобом з номерним знаком, який не належить до цього засобу або не відповідає вимогам стандартів») Кодексу про адміністративні правопорушення — 850 гривень.

292

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ані Лорак

«Що ж ти з собою зробила?»: шанувальники не впізнали «оновлену» Ані Лорак

Індексація пенсій у березні: на скільки збільшаться виплати

Індексація пенсій у березні: на скільки збільшаться виплати

Пенсія в Україні

Підвищення пенсій в Україні: хто з січня отримуватиме 6 тисяч грн, а кому у березні додадуть 500

підприємець

Касові апарати, зміна ставок єдиного податку, розрахункові книги: правила для ФОП хочуть змінити

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.