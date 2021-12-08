Зеленський підписав закон про виплату тисячі гривень за вакцинацію: коли можна буде отримати гроші

Президент Володимир Зеленський підписав закон про надання вакцинованим особам бонусної тисячі гривень. У бюджеті-2021 знайдено додаткові 3 млрд гривень, які й підуть на стимулювання вакцинації проти коронавірусу. Гроші, які підуть на «ковидну тисячу» — це частина надходжень від ПДВ, податку на прибуток підприємств та ренти за використання природних ресурсів.

Після того, як вирішено найголовніше — фінансове — питання, Кабінет міністрів має затвердити порядок надання віртуальної тисячі та список об'єктів, де можна буде нею розплатитися. Ці документи мають з'явитися до 12 грудня.

Згідно з попередніми даними, програма «єПідтримка», в рамках якої виділятимуть тисячу гривень, запрацює з 19 грудня. Бонус буде віртуальним — на спеціальному рахунку у додатку «Дія». Гроші на руки не видаватимуть. Для громадян без смартфонів та відповідно без доступу до програми «Дія» обіцяють придумати альтернативний варіант отримати бонус. Програмне рішення обіцяють не скоро — ближче до третього кварталу 2022 року.

Підприємства, що приймають «ковідну тисячу», будуть вибиратися за кодами діяльності. Поки що у гіпотетичному списку кінотеатри, концертні зали, організатори концертної діяльності, музеї, спортивні споруди, фітнес-клуби, спортзали, оператори залізничних перевезень, авіаперевізники.

Бонус буде дійсний лише чотири місяці. Після цього терміну віртуальна тисяча «згорить», скористатися грошима не вдасться.

Щоб скористатися програмою, потрібно буде завантажити програму «Дія» на смартфон, згенерувати там COVID-сертифікат, пройти верифікацію у програмі «єПідтримка» та відкрити віртуальний банківський рахунок.

На першому етапі отримати обіцяну тисячу гривень зможе лише кожен четвертий із тих, хто вакцинувався, оскільки за даними на 8 грудня два щеплення проти коронавірусу зробили 12 млн. українців.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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