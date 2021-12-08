ЄС запроваджує санкції проти «вагнерівців»: що про це відомо

Посли країн ЄС затвердили санкції проти бойовиків приватної воєнної кампанії «Вагнера». Про це у мережі повідомив журналіст Ріхард Йозвяк.

За його словами, імена ще трьох осіб, пов'язаних із ПВК, будуть внесені до «Списку України», та двох осіб і трьох організацій — до «Списку Сирії».

Усі вони — росіяни, уточнює журналіст.

Eu ams have today decided to green light sanctions до Wagner group. Це буде також принаймні 3 ppl інтегровані з групою на її людські права sanction regime, 1 людина на її #Libya listings, 3 on її #Ukraine list and 2 ppl & 3 entities on its #Syria list. All from #Russia - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 8, 2021

Нагадаємо, у липні в Україні зірвалася спецоперація із затримання 33 бойовиків ПВК, яких виманили з Росії до Білорусі. Патріоти звинувачують у цьому команду президента Зеленського.

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