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ЄС запроваджує санкції проти «вагнерівців»: що про це відомо

15:26 8 грудня 2021
ЄС запроваджує санкції проти «вагнерівців»: що про це відомо

Посли країн ЄС затвердили санкції проти бойовиків приватної воєнної кампанії «Вагнера». Про це у мережі повідомив журналіст Ріхард Йозвяк.

За його словами, імена ще трьох осіб, пов'язаних із ПВК, будуть внесені до «Списку України», та двох осіб і трьох організацій — до «Списку Сирії».

Усі вони — росіяни, уточнює журналіст.

Нагадаємо, у липні в Україні зірвалася спецоперація із затримання 33 бойовиків ПВК, яких виманили з Росії до Білорусі. Патріоти звинувачують у цьому команду президента Зеленського.

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