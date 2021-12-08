Вони існують: Цаплієнко показав американські Javelin на Донбасі

Протитанкові ракетні комплекси Javelin, передані Сполученими Штатами Україні, не припадають пилом на складах, як пророкували скептики. «Джавеліни» знаходяться у розпорядженні підрозділів ООС та готові до використання. Фото «Джавелінів» на Донбасі опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

«Бійці ООС ні хвилини не сумніватимуться, якщо на них попруть російські танки», — упевнений Цаплієнко.

22 листопада начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що українська армія на Донбасі вже побачила, як працює Javelin. ПТРК використовувався проти російсько-окупаційних військ, і у ЗСУ визнали, що «Джавеліни» — потужний стримуючий фактор проти атаки російських найманців.

Нагадаємо, на появу в української армії протитанкових ракетних комплексів Javelin чекали близько трьох років. Влітку 2020 року США відправили в Україну партію ракет для «Джавелінів». Отримане озброєння спочатку було випробувано на полігоні на Рівненщині.

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