27.15 / 27.34 30.53 / 30.88
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Роману Цимбалюку «шиють справу» у Москві: у чому звинувачують українського журналіста

14:58 8 грудня 2021
Роману Цимбалюку «шиють справу» у Москві: у чому звинувачують українського журналіста

Українського журналіста Романа Цимбалюка викликали на допит до прокуратури Москви у справі про порушення ворожнечі та ненависть до росіян. Російський пропагандистський ресурс Russia Today показав фотокопію повістки, надісланої журналісту.

Відповідно до документа, приводом для претензій стали висловлювання Цимбалюка у його YouTube-каналі про росіян на кшталт «Що у Києві добре, у Москві — погано».

Журналіста чекають для пояснень 24 грудня о 10:00 у прокуратурі Центрального адміністративного округу Москви.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» Роман Цимбалюк констатував, що величезна кількість росіян живуть у парадигмі, що України як держави немає, що Донбас і Крим — російська земля, а українцям — так і треба. За його оцінками, за президента Путіна змін у світогляді чекати не слід.

Фото скрiн вiдео YouTube

424

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ані Лорак

«Що ж ти з собою зробила?»: шанувальники не впізнали «оновлену» Ані Лорак

Індексація пенсій у березні: на скільки збільшаться виплати

Індексація пенсій у березні: на скільки збільшаться виплати

Пенсія в Україні

Підвищення пенсій в Україні: хто з січня отримуватиме 6 тисяч грн, а кому у березні додадуть 500

підприємець

Касові апарати, зміна ставок єдиного податку, розрахункові книги: правила для ФОП хочуть змінити

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.