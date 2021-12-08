Роману Цимбалюку «шиють справу» у Москві: у чому звинувачують українського журналіста

Українського журналіста Романа Цимбалюка викликали на допит до прокуратури Москви у справі про порушення ворожнечі та ненависть до росіян. Російський пропагандистський ресурс Russia Today показав фотокопію повістки, надісланої журналісту.

Відповідно до документа, приводом для претензій стали висловлювання Цимбалюка у його YouTube-каналі про росіян на кшталт «Що у Києві добре, у Москві — погано».

Журналіста чекають для пояснень 24 грудня о 10:00 у прокуратурі Центрального адміністративного округу Москви.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» Роман Цимбалюк констатував, що величезна кількість росіян живуть у парадигмі, що України як держави немає, що Донбас і Крим — російська земля, а українцям — так і треба. За його оцінками, за президента Путіна змін у світогляді чекати не слід.

Фото скрiн вiдео YouTube

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