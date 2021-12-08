Україна змінила умови перетину адмінкордону з окупованим Кримом: що потрібно знати

З 7 грудня в Україні змінили правила перетину адміністративного кордону України з анексованим Кримом — відповідно до оновленого переліку товарів, обмежених або заборонених до переміщення через адміністративну межу товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей, фізичні особи можуть переміщувати готівкові кошти через адмінмежу у сумі, що не перевищує 100 000 гривень, або еквівалентну суму в іноземній валюті, а понад цю суму — за наявності підтверджувальних документів про походження коштів. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Дозволяється переміщувати через адмінмежу особисті речі, які мають ознаки вжитку в ручній поклажі та супроводжувальному багажу.

Також при виїзді з тимчасово окупованої території АР Крим дозволяється переміщувати товари та речі, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10 000 гривень та/або сумарна вага яких не перевищує 75 кг на одну особу (за умови, що харчові продукти — не більше 2 кг кожного найменування та непродовольчі товари — не більше 2 одиниць кожного найменування).

Переміщення готівкових коштів, ручної поклажі (крім особистих речей) та супроводжуваного багажу частіше одного разу на добу в одному напрямку забороняється.

Також серед заборонених для переміщення через адміністративну межу — алкогольні напої та тютюнові вироби (їх не можуть перевозити особи, які не досягли 18-річного віку); зброя та боєприпаси, а також їх частини, муляжі таких пристроїв і предметів, пейнтбольні рушниці та інше військове спорядження; товари подвійного і військового використання; наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, крім лікарських засобів, що містять такі речовини у кількості, що не перевищує зазначену в наявному в особи рецепті (оригіналі чи копії) на такий лікарський засіб (не більше 10 ампул, 50 таблеток, і 10 трансдермальних систем); електроловильні системи (електровудки), монониткові (волосінні) сітки, мисливські капкани; спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації; радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, зазначені у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України; пестициди й агрохімікати; отруйні, сильнодіючі, вибухові речовини, токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, їдкі речовини, гази і посудини під тиском, окислювачі й органічні пероксиди, інфекційні матеріали, сухий лід (заморожений вуглекислий газ); запчастини для вантажного автотранспорту та спеціальної техніки в обох напрямках; будівельні матеріали; корисні копалини та ін.

Також обмежується переміщення:

видавничої продукції, що має походження або виготовлена на території держави-агресора, тимчасово окупованій території.

автозапчастин для легкового автотранспорту.

У випадку ж переміщення через адміністративну межу на тимчасово окуповану територію ввезення тютюнових виробів обмежено 200 сигаретами або 50 сигарами чи 250 грамами тютюну, 5 літрами пива, 2 літрами вина, 1 літром міцних напоїв (із вмістом спирту більш як 22%), 20 літрами (кілограмами) паливно-мастильних матеріалів в каністрі на один транспортний засіб.

Контроль за переміщенням товарів через адміністративну межу з тимчасово окупованою територією АР Крим покладено на підрозділи Державної прикордонної служби.

Нагадаємо, раніше кримчани звернулися до українців з проханням проявляти до них більш дружнє ставлення і розповіли про несподівані вимоги прикордонників на КПВВ.

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