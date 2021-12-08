Кіберполіція завела справу на центр «Миротворець»: що відбувається

Щодо «Миротворця», до чиїх баз нещодавно потрапив мер Полтави, Кіберполіція відкрила кримінальне провадження.

Як повідомляє «Суспільне», справу завели після звернення уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової щодо неповнолітньої мешканки окупованого Луганська Фаїни Савенкової. Розслідування здійснюється за статтею 182 Кримінального кодексу України «Порушення недоторканності приватного життя». Максимальна санкція цієї статті — арешт до шести місяців або позбавлення чи обмеження волі до п'яти років.

Зазначається, що розслідування StopFake показало, що російська пропаганда використала Савенкову для звинувачення України у військових злочинах на Донбасі на рівні ООН та ЮНІСЕФ. Дівчину внесли до бази «Миротворця» через участь у фестивалі «Зірки над Донбасом».

«Сайт не належить до жодної державної установи, але порушує права не лише цієї дитини, а також і інших. І ми побачили, що там вона не одна, і тому ми сьогодні якраз обговорювали питання, як нам об'єднати зусилля, щоб нарешті такий сайт вже не працював. Тому що він справді завдає багато шкоди не лише дітям, а й іншим громадянам», — заявила журналістам Денисова.

З цього приводу директор Центру «Миротворець» Роман Зайцев заявив, що розцінює такі дії як спробу знищити докази злочину Росії, її громадян та проросійських бойовиків проти України. Він не виключив, що омбудсмен «може і не знати, що є ключовим учасником інформаційної спецоперації МЗС РФ, спрямованої на знищення цих доказів».

Більше про Центр читайте в інтерв'ю Романа Зайцева «Смерть ходить поруч із нашими громадянами. Багато хто її просто не відчуває» (у рос. версії) на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії

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