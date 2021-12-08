Рада переймається правами вагітних жінок і матерів-годувальниць: що пропонують

У середу, 8 грудня, народним депутатам роздали для ознайомлення проект закону, який передбачає пряму заборону дискримінації у трудових відносинах за ознакою вагітності.

«Предбачена статтею 21 Кодексу законів про працю України заборона будь-якої дискримінації у сфері праці, зокрема, залежно від стану здоров'я, не охоплює зазначені категорії вагітних жіно та жінок, які народжують. Це пояснюється тим, що вагітна жінка не може вважатися хворою або нездоровою лише за своїм фізіологічним станом», — йдеться у пояснювальній записці до документа.

Законопроектом, який вносить зміни до законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання праці деяких категорій працівників, зокрема, пропонується встановити законодавчі гарантії для жінок, які дбають про дітей віком до 1,5 року.

Автори документа посилаються на аналіз рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, ЮНІСЕФ, МОЗ і додають, що він «дає підстави вважати, що найважливіше грудне вигодовування немовляти в перший рік після народження, а протягом другого року життя дитини воно покриває лише третину його потреб у поживних. речовинах». Також наголошується, що оптимальний вік дитини для припинення грудного вигодовування — це 1−1,5 роки.

Також документом удосконалюється процедура надання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами «з метою недопущення зменшення післяпологової частини цієї відпустки».

Нагадаємо, що у 2022 році заплановано підвищення низки видів допомоги майбутнім матерям, сім'ям з дітьми та одиноким матерям.

Раніше повідомлялося, що при виході на пенсію жінкам можуть зарахувати до страхового стажу період «декрету» — відпустки для догляду за дитиною. Правда лише у тому випадку, якщо жінка отримувала допомогу при народженні дитини, а якщо виплат не було, то не буде й стажу.

Фото з Pixabay

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