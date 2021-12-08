В Україні з 9 грудня розширюють перелік професій, для яких COVID-вакцинація є обов'язковою: кого це стосується

У співробітників установ та підприємств, для яких МОЗ визначив вакцинацію проти коронавірусу як обов'язкову, залишився один день для отримання довідок, щоб не бути відстороненим від виконання професійних обов'язків.

З четверга, 9 грудня, список працівників, які мають бути вакциновані обов'язково, розширився. До педагогів, а також працівників центральних та місцевих органів влади приєднаються працівники:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ, що надають соціальні послуги, установ соціального захисту дітей, реабілітаційних установ;

підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Співробітники, які не отримають довідку хоча б про одне щеплення проти ковіду (або про протипоказання щеплення), будуь відсторонено від роботи без збереження заробітної плати.

Оскільки відстороненим не нараховуватимуть зарплату, то з неї не робитимуться відрахування, необхідні для нарахування страхового стажу для призначення пенсії та оплати лікарняних. Відсутність щеплення не є причиною для звільнення працівника — як тільки людина отримала принаймні одне щеплення проти COVID-19, то її одразу мають допустити до виконання обов'язків.

Фото з Pixabay

127

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter