Зеленський, як і Лукашенко, живе в ідеальному світі, який створюють у його найближчому оточенні, — Портников

Президент України Володимир Зеленський, як і керівники Росії Володимир Путін та Білорусі Олександр Лукашенко, «тяжіє до авторитарного стилю управління країною».

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив український журналіст, письменник та публіцист Віталій Портников. За його словами, таке уявлення про управління державою згубно як для відносин між президентом та медіа, так і для відносин між ним та суспільством, та й для самого виживання української держави також.

«Ми бачимо, що Зеленський буквально з першого дня обрання президентом України копіює не свого телевізійного героя Голобородька, а іншого телевізійного героя — президента Білорусі Олександра Лукашенка. І те, як він розмовляє з медіа, якщо подивитися на спілкування Лукашенка зі ЗМІ, то ви побачите аналогічний стиль: це неповага, відверте хамство, яке приховується за уявною щирістю. Мовляв, я можу сказати тобі все, що захочу, бо ти нічого мені не можеш зробити — я тут президент, я тут господар», — наголосив Віталій Портников.

Він також зауважив, що недавня бесіда Володимира Зеленського з журналістами була подібна до спілкування Лукашенка з кореспондентом ВВС.

«Зеленський, як і Лукашенко, живе у ідеальному світі, який творять у його найближчому оточенні. Так само як Лукашенко, Зеленський не розуміє, що таке баланс, що таке вислуховувати чиюсь думку, шукати компроміси. За своєю психологічною натурою він далекий від таких простих речей, які відрізняють демократичного політика від авторитарного діяча», — зазначає публіцист і додає, що через брак аргументів під час пресмарафону Зеленський зривався на хамство.

«У таких ситуаціях хамство і неповага — єдина можливість уникнути відповіді», — додав Віталій Портников.

Ексклюзивний матеріал «Про схожість Зеленського та Лукашенка, прямі переговори з Путіним та знецінення влади: розповідає Віталій Портников» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Офісу президента

135

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter