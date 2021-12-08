Посольство США відреагувало на повідомлення про можливу евакуацію співробітників з України

Після того, як мас-медіа повідомили про опрацювання Пентагоном питання щодо евакуації американських громадян з України на випадок російського вторгнення, на цю інформацію відреагували у посольстві США у Києві.

«Всупереч новинам, уряд США поки що не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України. Проводимо звичайне планування дій у надзвичайних ситуаціях, як ми робимо, на випадок погіршення ситуації з безпекою», — йдеться у повідомленні.

Попри новини, уряд США наразі не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України. Проводимо звичайне планування дій у надзвичайних ситуаціях, як ми завжди робимо, на випадок погіршення ситуації з безпекою. https://t.co/0Y5V9TL49p - US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 7, 2021

Нагадаємо, що напередодні відбулися переговори президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна. Лідери двох країн провели відеоконференцію у закритому для преси режимі. Про те, які питання обговорювалися, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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