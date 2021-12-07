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Чернігівщина оголосила жалобу за жертвами автокатастрофи під Брусиловом

22:02 7 грудня 2021
Чернігівщина оголосила жалобу за жертвами автокатастрофи під Брусиловом

Чернігівська обласна адміністрація оголосила 7 грудня днем скорботи за загиблими у страшній ДТП під Брусиловом. Відповідне розпорядження підписав голова області.

На згадку про загиблих будуть приспущені державні прапори на будинках органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Всім установам та організаціям незалежно від форми власності цього дня рекомендовано скасувати розважальні заходи.

Нагадаємо, внаслідок зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом Чернігів-Борзна на автодорозі Н-27 загинуло 13 людей, ще шестеро було травмовано.

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