Скандальний суддя Чаус несподівано втратив слух під час суду над ним

Скандальний екс-суддя Микола Чаус, справу якого розглядає Вищий антикорупційний суд, оголосив про втрату слуху і через це його адвокати клопотали про перенесення судового засідання. Про це із зали суду повідомив журналіст «Супільного «.

«Просимо оголосити перерву, щоб мій підзахисний відвідав ЛОР інститут, де б йому зробили аудіометрію, тому що він нічого не чує. Його треба діагностувати та призначити лікування», — сказав один із адвокатів колишнього судді Юрій Денисенко, припустивши, що підзахисному може знадобитися хірургічне втручання.

Вищий антикорупційний суд задовольнив прохання захисту частково, і наступне засідання відклав на тиждень.

Суддя Микола Чаус, який зник з території Молдови навесні,раптово знайшовся 30 липня 2021 року у Вінницькій області. В Україні йому інкримінують отримання хабара у розмірі 150 тисяч доларів. На закритому судовому засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу суддя заявляв, що його хотіли вбити.

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