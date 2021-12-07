За неоформлене ГБО автомобілістів каратимуть по-іншому: що пропонують прийняти Раді

В Україні можуть змінитися умови переобладнання транспортного засобу для роботи на газовому моторному паливі або альтернативних видах рідкого і газового палива. Відповідний законопроект № 6379 зареєстрували в Раді народні депутати з монобільшості.

Зокрема, пропонується пом'якшити ййадміністративну відповідальність водія за керування транспортним засобом переобладнаним для роботи на газовому моторному паливі або альтернативних видах рідкого і газового палива без дотримання встановленого порядку проведення такого переобладнання. При першому порушенні штраф має складати 170 гривень, а у випадку повторності вчинення зазначеного правопорушення протягом року — 340 гривень.

Компетенцією щодо розгляду таких справ та притягнення винних осіб до відповідальності пропонується закріпити за Національною поліцією України.

Відзначимо, що нині перший штраф складає 340 гривень, а при повторному виявленні порушення передбачене позбавлення прав на керування транспортним засобом на строк від 3 до 6 місяців, з можливістю адміністративного арешту на строк до 10 діб.

Пом'якшення покарання автори законопроекту пояснюють тим, що оформлення дозвільних документів на переобладнання транспортного засобу пов'язано із значними фінансовими витратами, і переслідуючи мету економії витрат на пальне, зазначені види газового палива обирають переважно незаможні верстви населення, котрим не завжди по кишені оформити відповідні дозволи.

Нагадаємо, що встановлення газобалонного обладнання входить до переліку витрат, при здійснення яких українці мають право на податкову знижку.







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