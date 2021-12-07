Польща посилює карантинні правила: що важливо знати українцям

Після того, як Великобританія змінила правила в'їзду для українців через штам «Омікрон», подібне рішення ухвалив і уряд Польщі.

Як повідомляє місцеве видання WProst, вже з 15 грудня всі особи, які прибувають до Польщі з-за меж Шенгенської зони, повинні будуть пред'явити негативний тест на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 24 години до перетину кордону.

Посиляться карантинні вимоги і всередині країни — так, кількість людей, які можуть відвідувати церкви, ресторани, готелі, культурні об'єкти (кінотеатри, театри, опери, громадські центри, концерти), а також басейни та аквапарки скоротиться з нинішніх 50% до 30%, а у громадському транспорті чи поїздах буде дозволено займати 75% вільних місць.

Крім того, з 20 грудня по 9 січня студенти перейдуть на дистанційне навчання.

Нагадаємо, Україна закрила свої кордони лише для громадян низки африканських країн. Відповідно до рішення Кабміну від 3 грудня, в'їзд до нашої країни заборонено іноземцям та особам без громадянства, які прибули з ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватині, Мозамбіку, Малаві, якщо вони перебували на території цих країн не менше 7 днів. протягом останніх 14 днів. Для українців, які повертаються з цих країн, буде встановлено обов'язкову самоізоляцію протягом 14 діб.

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