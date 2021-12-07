27.21 / 27.41 30.60 / 30.96
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Тисяча для вакцинованих: Зеленського просять включити до списку послуг передплату на газети та журнали

15:28 7 грудня 2021
Тисяча для вакцинованих: Зеленського просять включити до списку послуг передплату на газети та журнали

На сайті президента зареєстрували петицію, автор якої, миколаївський журналіст Руслан Підгорний, ініціює розширення напрямків використання коштів одноразової премії за вакцинацію від COVID-19 за рахунок передплати періодичних видань.

Він звертає увагу, що дуже багато людей, особливо літніх, і особливо у сільській місцевості, не можуть відвідувати театри та фітнес-клуби, або ж користуватися авіаційними перевезеннями (що передбачено у попередньому списку послуг). Водночас, вони, за багаторічною традицією, підписуються на офіційно зареєстровані друковані видання, які давно зарекомендували себе як доступні перевірені та відповідальні джерела інформації. У тому числі, вказує він, саме з них люди можуть отримати об'єктивні дані про COVID-19, вакцинацію та спростування пов'язаних з нею фейків.

До того ж видання друкованої незалежної преси, яка існує на умовах самофінансування є дуже витратним бізнесом, який в умовах карантинних обмежень завдав чималих збитків.

«Тому державна підтримка періодичних видань можливістю витратити вакцинованим людям „президентську тисячу“ на підписку на улюблені газети була б суттєвою допомогою редакціям у їхній корисній роботі», — вважає автор петиції, яка буде доступна для підписання ще 90 днів.

Нагадаємо, раніше перший віце-прем'єр Юлія Свириденко заявила, що українці зможуть витратити отримані за вакцинацію гроші у т.ч. на книги у рамках програми «еПідтримка».

У свою чергу, президент Зеленський відреагував на петицію про запровадження кримінальної відповідальності за примусову вакцинацію осіб певних професій.

195

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія в Україні

Підвищення пенсій в Україні: хто з січня отримуватиме 6 тисяч грн, а кому у березні додадуть 500

Злата Огневич та Андрій Задворний

Злата Огневич та Андрій Задворний розповіли, що сталося після шоу: неможливо згадувати без сліз

Пенсія

Чекати 2 роки не потрібно: у ПФУ пояснили, що можна зробити непрацюючим пенсіонерам, яким не вистачає стажу для перерахунку пенсії

підприємець

Касові апарати, зміна ставок єдиного податку, розрахункові книги: правила для ФОП хочуть змінити

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.