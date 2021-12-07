Тисяча для вакцинованих: Зеленського просять включити до списку послуг передплату на газети та журнали

На сайті президента зареєстрували петицію, автор якої, миколаївський журналіст Руслан Підгорний, ініціює розширення напрямків використання коштів одноразової премії за вакцинацію від COVID-19 за рахунок передплати періодичних видань.

Він звертає увагу, що дуже багато людей, особливо літніх, і особливо у сільській місцевості, не можуть відвідувати театри та фітнес-клуби, або ж користуватися авіаційними перевезеннями (що передбачено у попередньому списку послуг). Водночас, вони, за багаторічною традицією, підписуються на офіційно зареєстровані друковані видання, які давно зарекомендували себе як доступні перевірені та відповідальні джерела інформації. У тому числі, вказує він, саме з них люди можуть отримати об'єктивні дані про COVID-19, вакцинацію та спростування пов'язаних з нею фейків.

До того ж видання друкованої незалежної преси, яка існує на умовах самофінансування є дуже витратним бізнесом, який в умовах карантинних обмежень завдав чималих збитків.

«Тому державна підтримка періодичних видань можливістю витратити вакцинованим людям „президентську тисячу“ на підписку на улюблені газети була б суттєвою допомогою редакціям у їхній корисній роботі», — вважає автор петиції, яка буде доступна для підписання ще 90 днів.

Нагадаємо, раніше перший віце-прем'єр Юлія Свириденко заявила, що українці зможуть витратити отримані за вакцинацію гроші у т.ч. на книги у рамках програми «еПідтримка».

У свою чергу, президент Зеленський відреагував на петицію про запровадження кримінальної відповідальності за примусову вакцинацію осіб певних професій.

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