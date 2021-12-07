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Україна

«Зараз виникає питання: де може виникнути саsus belli», — генерал Муженко

15:10 7 грудня 2021
російські війська

Росія, намагаючись вирішити свої стратегічні питання, нарощує сили на кордонах з Україною. В Європі та в усьому світі суттєво змінюється конфігурація складової безпеки. Ніхто не знає, де може бути привід для розв'язання нової війни. Про це «ФАКТАМ» заявив генерал Віктор Муженко.

«Зараз виникає питання: де тут може виникнути саsus belli? І які для цього мають бути умови», — наголосив генерал.

Муженко уточнив, що Україна зараз не є суб'єктом геополітики. Наша країна не розглядається як фактор, який може суттєво вплинути на процеси глобальної безпеки. Хоча Україна має всі можливості, щоб дійсно показати свою суб'єктність.

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Росія постійно тримає приціл на Україну. Це і навчання «Кавказ-2020», яке пройшло на південному заході РФ, коли відпрацьовувалися плани можливої агресії щодо Києва. Потім нарощування військ по всьому українсько-російському кордоні. Підсумком цього стала зустріч Путіна з Байденом.

Потім навчання у Білорусі «Захід-2021». І нові угруповання російських військ на українських кордонах, у тому числі з боку Білорусі.

Проблема з мігрантами, які через Білорусь намагалися прорватися до Європи та атакували кордони Польщі та Литви. Також демонстрували готовність піти на інші балтійські країни.

Тобто Росія завжди готова почати воювати, її військова техніка перебуває у розгорнутому стані.

До того ж з'являється інформація про скупчення техніки, що підтверджується розвідкою, в районі Курська та Воронежа. Це частини 1-ї танкової армії з Підмосков'я. Під Єльнею — частини Центрального військового округу. І кількість цих військ та техніки зростає. Тобто процес нарощування не припинився, він іде.

У цей час зростає активність на південному Кавказі. Знову відновився конфлікт Азербайджану та Вірменії. Потім з'являється інформація, що російські військові завдали удару в Сирії, у тому числі по колоні турецьких військ, а турки збили російські літаки. Локальні конфлікти виникають у різних місцях. Війна вже йде, але поки що вона гібридна, тобто ситуація регулюється точковими моментами.

Нагадаємо, сьогодні о 17:00 по Києву відбудеться розмова президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна. Ключовими темами буде Україна, просування НАТО до кордонів РФ, ініціатива президента Росії щодо гарантій безпеки.

Ексклюзивний матеріал «Віктор Муженко: «Де місце України у глобальній геополітичній грі, ми поки що не розуміємо» читайте на сайті «ФАКТІВ».

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