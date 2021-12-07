Під час виступу у Верховній Раді із щорічним посланням Володимир Зеленський заявив, що «ми не зможемо зупинити війну без прямих переговорів із Росією».

Коментуючи цю заяву, колишній начальник Генерального штабу — головнокомандувач Збройними Силами України генерал Віктор Муженко в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» зазначив, що одними перемовинами війну не зупинити, і що будь-які домовленості з росіянами нічого не варті.

«Думаю, це має бути у форматі Україна — Росія плюс ті країни, які можуть дати певні гарантії виконання домовленостей», — сказав Муженко та нагадав зустріч у Мінську в нормандському форматі, яка відбулася 12 лютого 2015 року. Тоді було ухвалено рішення припинити вогонь із нуля годин 15 лютого.

«Лідери чотирьох держав підписують так званий „Мінськ-2“. І що? Ми в ті дні намагаємося тримати Дебальцеве, навіть не йдеться про те, щоб його залишити. З 12-го по 13-те йдуть найжорстокіші бої. З нуля годин 15 інтенсивність бойових дій наростає, росіяни залучають додаткові сили та засоби, концентрують артилерію. 17 числа я ухвалив рішення, погодивши його у телефонному режимі, і дав команду тоді ще полковнику Сергію Шапталі (він командував 128 бригадою, а сьогодні начальник Генерального штабу) про вихід із Дебальцевого», — розповів Віктор Муженко і додав: «Зараз пишуть, що рішення ухвалив особисто командир бригади, батальйону чи взводу. Але є живі свідки, як усе відбувалося».

За його словами, українські військові здійснювали вихід у ніч із 17 на 18 лютого. Бойові дії не припинялися.

«От вам і вартість домовленостей, у тому числі у нормандському форматі, — сказав Віктор Муженко. — Якщо будуть ще якісь домовленості, хто дасть гарантії? На яких умовах це може бути? Не пам'ятаю, хто сказав із великих, що «найкоротший термін закінчити війну — це зазнати поразки».

Він також нагадав про нещодавні заяви господаря Кремля Володимира Путіна, який вкотре називав «червоною лінією» для Росії тіснішу інтеграцію України з НАТО та появу в українській армії нового озброєння. Мовляв, Україна має відмовитися від прагнення вступити до Північноатлантичного альянсу, а її західні партнери — від постачання зброї ЗСУ.

«Тоді ясно, що втративши підтримку на Заході, ми будемо змушені з Росією домовлятися. Напевно, за тих умов, які нам невигідні. Ось і все», — резюмував генерал Муженко.

Другу частину інтерв'ю з генералом Муженком «Наш народ мудрий, але іноді помиляється, на жаль. Найголовніше, щоб він засвоїв пройдені уроки», як і першу частину «Де місце України у глобальній геополітичній грі, ми поки що не розуміємо», читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Віктора Муженка у соціальних мережах.

96

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter