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Суд у Києві дозволив затримати колишню «прокурорку» Криму Поклонську

14:03 7 грудня 2021
Наталія Поклонська

В Україні суд дав «добро» на затримання «екс-прокурорки Криму» Наталії Поклонської, яка свого часу була депутатом російської Держдуми, а нещодавно вирушила до Кабо-Верде (Африка) як посол РФ.

Відповідне рішення ухвалили у Київському апеляційному суді.

«Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану прокурором на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 вересня 2021 року. Вказаною ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу генерального прокурора про надання дозволу на затримання підозрюваної громадянки П. з метою приводу її для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою», — йдеться у повідомленні.

Клопотання прокурора ОГ задовільнили, а рішення судді Шевченківського суду — скасували.

У суді нагадали, що «громадянка П.» підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч.1 ст. 109 («Дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади»), ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 110 («Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України»), ч.1 ст. 111 («Державна зрада»), ч.1 ст. 255 («Створення, керівництво злочинною спільнотою чи злочинною організацією, а також участь у ній») Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що цього літа в Офісі генпрокурора заявляли про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні, відкритому щодо 8 колишніх високопосадовців АР Крим.

Фото Наталії Поклонської із соціальних мереж

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