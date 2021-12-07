«Наші ЗСУ могли стати одними з найсучасніших не тільки в Європі, а й в усьому світі», — генерал Муженко

Начальник Генерального штабу — головнокомандувач Збройними Силами України (2014 — 2019 рр.) генерал Віктор Муженко, який раніше звернув увагу на те, як ЗС країни-агресора Росії відпрацювали питання перекидання військ та створення угруповань у мінімально короткі терміни, вважає, що ЗСУ могли б стати одними з найсучасніших не лише в Європі, а й у світі. Проте «правильна державна політика» щодо оборонного комплексу не велася після підписання Будапештського меморандуму.

«Потенціал оборонного комплексу був дуже серйозним. Але у зв'язку з тим, що, як вважали, Будапештський меморандум нам гарантував безпеку, територіальну цілісність та недоторканність, отже, армія, на думку політиків, як така була непотрібна. Навіть до початку 2000-х вважалося, що зі сходу немає жодної загрози» , — заявив він в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ».

За його словами, розуміння мінімальних потреб ЗСУ з'явилося після того, як восени 2014 року керівництво зайнялося питанням нарощування здатності Збройних Сил: «Ми почали з цим розбиратися та зрозуміли, що потрібно збільшити кількість відповідного озброєння та техніки, необхідного для формування нових військових частин, щоб створити угруповання, які могли б реагувати на нагальні на той час загрози».

Цей задум став першим етапом державної програми розвитку ЗСУ на період із 2015 до 2020 року. Спочатку все йшло за планом, але до кінця 2020 року не все задумане вдалося реалізувати, хоча здебільшого мету цієї державної програми було досягнуто. Проте лишилося багато невирішених проблем.

Наприклад, комплектування Збройних Сил. За словами Віктора Муженка, рівень комплектації почав падати з 2016 року, коли в армії залишилися лише контрактники.

«Друге питання — техніка. Ми так і не отримали ту кількість, яка нам була потрібна для забезпечення всіх військових частин. При тому, що у рази збільшили фінансування збройних сил, все одно його не вистачало. До того ж можливості нашого оборонного комплексу обмежені. Він не зміг нам дати ту кількість озброєння та військової техніки, яка нам була потрібна», — додав генерал.

Водночас Віктор Муженко наголосив, що в Україні суттєво наростили можливості системи ППО, проте зробили не все, що планували. Він згадав, як у лютому 2019 року на стрільбах на полігоні Ягорлик говорили про те, що до кінця 2021 року варто було би подвоїти кількість дивізіонів у складі частин та підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ.

«На жаль, сьогодні це також не реалізовано. Знову ж таки, недостатнє фінансування, обмежені можливості, застаріле технологічне обладнання», — зазначив він і додав: «Є ще одне проблемне питання, що стосується озброєння та військової техніки в цілому. Це імпортозаміщення. Стан покращується, але до кінця це питання не вирішено. Знаю сто відсотків».

Як позитивний приклад він навів літак Ан-178, який повністю зібраний із комплектуючих без участі Російської Федерації.

Повний текст інтерв'ю з Віктором Муженком «Де місце України у глобальній геополітичній грі, ми поки що не розуміємо» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Віктора Муженка у соціальних мережах

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