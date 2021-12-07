Мера Полтави внесли до «Миротворця»: що відомо про скандал

Мер Полтави Олександр Мамай потрапив у базу «Миротворця». Він заявив, що на Донбасі не війна, яку розв'язала Росія, а братовбивча війна, коли «йде брат на брата». Фраза пролунала в етері телеканалу «НАШ».



«Дуже прикро, що йде брат на брата», — сказав Мамай.



Крім того, за словами чиновника, на території України воюють дві наддержави — США та Росія.



При цьому мер додав, що українська молодь стала більш патріотичною.

Нагадаємо, політичну кар'єру Олександр Мамай розпочав у «Партії регіонів». Потім був пов'язаний з проєктом «За майбутнє». Полтавським міським головою вперше було обрано у 2010 році.



За Олександром Мамаєм тягнеться шлейф скандалів. Він був фігурантом судової справи, пов'язаної з корупцією. Йому вдалося уникнути покарання. Але він тривалий час проходив свідком у справі спроби підкупу судді Жовтневого районного суду Полтави Лариси Г. На суддю було вчинено напад. На її думку, замовником злочину «може бути людина з оточення мера».



14 вересня 2018 року на позачерговій сесії депутати Полтавської міськради одноголосно припинили повноваження мера. Серед причин, що спричинили дострокову відставку міського голови Полтави, були множинні правові порушення з його боку. Обґрунтування претензій до нього зайняли 31 сторінку.

У 2020 році Мамая знову обрали мером Полтави.

177

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter