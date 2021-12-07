Посилення карантину на Новий рік: у МОЗ відповіли, на що чекати українцям

В Україні, де посилили карантинні вимоги для «жовтих» зон, на новорічні та різдвяні свята не вводитимуть локдаун.

Про це в ефірі «24 канали» заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає «Обозреватель». Водночас, він закликав співвітчизників відзначати свята «безпечно»: «В ізоляції з рідними, а також з повним курсом вакцинації. Це дозволить оптимістично дивитись на нову хвилю, яку прогнозують».

Він вкотре нагадав про нововведення, що стосуються жорсткіших правил для «жовтих» карантинних зон, де ввели додаткові обмеження для громадян, які не зробили хоча б одне щеплення проти ковіду: «Без вакцинації, довідки про те, що ви одужали або без свіжого теста, ви не зможете відвідувати громадські заклади, кафе, ресторани, кінотеатри».

Нагадаємо, що з 7 грудня із «червоної» карантинної зони вийшли Київ, Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області.

А з 9 грудня набирає чинності рішення щодо розширення списку працівників, які без хоча б одного щеплення проти ковіду не допускатимуться до роботи — до педагогів та представників центральної та місцевої влади додалися працівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; працівники соціальної сфери, реабілітаційних установ, а також підприємств, установ та організацій, що включені до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Фото з Pixabay.

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