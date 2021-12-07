День Великомучениці Катерини: сильна молитва до святої про шлюб

У церковному календарі грудня 7 грудня — день пам'яті Великомучениці Катерини. Жінки, дівчата та дівчатка, які мають таке гарне ім'я, святкують іменини.

В народи цей день називали святом дівочої долі. Дівчата не тільки гадали на заміжжя, а й закликали долю. Про це «ФАКТАМ» розповіла завідувачка відділу виставкової роботи Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогово) Олена Громова.

Перед кожним ритуалом дівчата читали молитви. Це були «Отче наш», або «Богородиця», або «Вірую в єдиного Бога».

До Катерини зверталися зі словами:

«О, свята великомучениця Катерино, обраний чистоти посудині, стовпі православ'я, надійна предстательнице наша, що явила нам сама провину благати Тебе, подвижниці законна, свята на святій горі свято спочиває! Молимо Тебе: приникши згори, вонми голосу моління нашого, призри на лихо рабів твоїх, просвіти затьмарення розуму нашого, сотвори нас горня мудрствовати, а не земна! Даруй нам вся, яже до користі прохання: можеш бо многая попросити у возлюбленнаго нареченого, Христа Бога нашого. Ми знаємо, яко багато може молитва праведного, поспешествуемая благоутробством милосердного Бога, йому ж слава, честь і подяка завжди, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь».

Етнографиня уточнила, що не лише дівчата молилися у свято. Наприклад, у Черкаській та Полтавській області хлопці теж загадували на майбутнє — просили про роботящу, розумну та добру супутницю життя.

Щоб молитва була почута й результат був позитивний, хлопці постилися весь день.

На території всієї України було поширене й дівоче ворожіння «на вишневих гілочках». Вранці, ще до сходу сонця та служби в церкві, треба було зрізати у саду гілочки вишні, щоб поставити у хаті в глечик з водою. Чекати треба було до 13 січня — Меланки. Якщо вишня зацвітала, це означало швидке одруження. Якщо ж гілка засихала, то в житті щось не складеться, може доведеться ще довго ходити в дівках.

Ексклюзивний матеріал «Свято дівочої долі: як за старих часів у Катеринин день дівчата ворожили на долю та щастя» на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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