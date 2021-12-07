Локдаун для 8 областей та Києва закінчився: які заборони та обмеження діють з 7 грудня

З 7 грудня Київ та ще вісім областей України переходять у «жовту» карантинну зону.

За рішенням державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 0:00 години 7 грудня на території Києва, Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей припиняє діяти «червона» карантинна зона, нагадали у МОЗ.

Тепер у цих регіонах діятимуть інші обмеження. Здебільшого вони стосуватимуться невакцинованих громадян.

Відвідувати громадські установи у «жовтих» зонах можна буде лише тим людям, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або мають негативний тест чи сертифікат про одужання. Ця ж норма поширюється і службовців.

Термін дії «жовтого» COVID-сертифіката зменшили до 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів.

У межах «жовтої» зони карантину для невакцинованих громадян буде заборонено:

- участь у масових заходах, за винятком атестації учнів;

- відвідування кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

- відвідування закладів громадського харчування, крім замовлень на винесення та доставки;

- відвідування спортзалів, басейнів;

- подорожі у міжобласному та міжнародному транспорті.

У банки, АЗС, ветлікарні та магазини, аптеки та продовольчі магазини пускатимуть без вакцинації та негативного ПЛР-тесту.

Нагадаємо, у міському транспорті дорослим пасажирам можна перебувати лише за наявності одного з документів — ПЛР-тесту або експрес-тесту, COVID-сертифікату, сертифікату про одужання від COVID-19. Дітям до 18 років документи не потрібні.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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