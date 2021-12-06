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Економічний паспорт: звідки надійдуть гроші, на що можна витратити та хто отримає доступ

22:25 6 грудня 2021
паспорт

Президент Володимир Зеленський уточнив, як працюватиме його ініціатива щодо економічного паспорта українця. Гроші акумулюватимуться у Фонді майбутніх поколінь (поки його немає, структуру ще належить створити). Витратити гроші можуть лише діти, народжені після 2019 року, і лише після того, як учасникам програми виповниться 18 років, повідомляє Офіс президента. Тобто, навіть якщо закон буде ухвалено, перші ощасливлені виплатами з'являться не раніше 2037 року.

У Фонді планується акумулювати кошти від сплати ренти за користування надрами для видобутку корисних копалин. Щоб активи не з'їдала інфляція, гроші планується додатково інвестувати у різні проекти (на першому етапі — в ОВДП та ОЗДП), а прибуток передавати до Фонду.

Як уточнив член НКЦПФР Олександр Панченко, передбачається, що щороку на рахунок будуть вноситись внески у розмірі двох мінімальних зарплат.

Зараз, коли законопроект уже у Раді, з'ясувалося, що витрачати гроші дозволять не лише на навчання та купівлю житла. Передбачені альтернативні варіанти розпорядитися прибутком: переказати кошти на накопичувальний пенсійний рахунок або витратити на лікування критичних захворювань.

Народний депутат від «Слуги народу» Данило Гетьманцев в інтерв'ю «24 каналу» уточнив, що під нову ініціативу планується створити додаток на кшталт банківського, щоб батьки могли стежити, як поповнюється рахунок дитини. Витратити гроші буде неможливо, але щомісяця можна буде бачити надходження коштів.

Нагадаємо, ідею про економічний паспорт українця Зеленський озвучив 1 грудня у Верховній Раді.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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