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Київ переходить у «жовту» зону: у КМДА назвали додаткові обмеження з 7 грудня

21:44 6 грудня 2021
карантин

З 7 грудня у Києві діятиме «жовта» карантинна зона замість «червоної». Тим не менш, у місті збережуться обмеження для роботи транспорту та ТРЦ. Про це повідомляє Київська міськдержадміністрація.

У транспорті Києва (метро, трамваї, тролейбуси, автобуси) дорослим пасажирам можна перебувати лише за наявності одного з документів:

  • ПЛР-тест або експрес-тест (дійсний 72 години);
  • COVID-сертифікат («жовтий» на 30 днів або «зелений»);
  • сертифікат про одужання від COVID-19.

Дітям до 18 років документи не потрібні. Залишається вимога про те, щоб транспорт не ходив переповненим: дозволяється заповнювати не більше половини місць для стояння.

У торгівельно-розважальних центрах зберігається вимога про обов'язкову присутність разом із дітьми дорослих. Від дорослих вимагається:

  • ПЛР-тест або експрес-тест (дійсний 72 години);
  • COVID-сертифікат («зелений» про повну вакцинацію);
  • сертифікат про одужання від COVID-19.

Перевіряти наявність ковід-документів мають право поліцейські, Держспоживслужба, КП «Муніципальна охорона». Інші заборони для «жовтої» карантинної зони залишаються чинними.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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