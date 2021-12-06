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«Мене трохи насторожують бравурні лозунги: «Наша армія сильна», «Це не армія 2014 року», — генерал Муженко

20:55 6 грудня 2021
«Мене трохи насторожують бравурні лозунги: «Наша армія сильна», «Це не армія 2014 року»,&nbsp;— генерал Муженко

Колишній начальник Генштабу — головнокомандувач ЗСУ генерал Віктор Муженко насторожено ставиться до гасел про стійкість української армії перед російською загрозою. Генерал упевнений, що армія вистоїть, але воювати доведеться не лише армії, а й державі загалом. Про це він заявив в інтерв'ю «ФАКТАМ».

«Мене трохи насторожують ці бравурні гасла: наша армія сильна, це не армія 2014 року, ми вистоїмо. Армія вистоїть, питань немає, але армії потрібна підтримка та опора. А перша опора — це стабільний тил, постачання та забезпечення… Наскільки ми зможемо забезпечити наші Збройні Сили, і не лише їх?» — запитує генерал.

Є й інший момент, що викликає тривогу: «Чи достатньо буде у когось політичної волі, навіть якщо у нас з'являться якісь засоби для ефективного удару у відповідь, завдати цього удару по російській території?».

«У нас спостерігається, гадаю, бажання деяких політиків та наближених до них ЗМІ скинути всі проблеми влади на армію. Якщо щось піде не так, то армія винна. „Ми їм все дали, а вони чомусь не впоралися“. Хоча все далеко не так», — підсумував Муженко.

Чому армії не варто розраховувати на те, що Україну оборонятимуть війська НАТО, США чи країн Європи, в інтерв'ю Віктора Муженка «ФАКТАМ» «Де місце України у глобальній геополітичній грі, ми поки не розуміємо».

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