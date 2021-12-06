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Україна

Авіакатастрофа під Чугуєвом, ракетний комплекс «Нептун» та «Джавеліни»: що сказав Зеленський у Харкові

19:48 6 грудня 2021
харків

Президент Володимир Зеленський виступив на урочистостях з нагоди Дня Збройних Сил України у Харкові. Урочистий мітинг було організовано на центральній площі міста — площі Свободи. Зеленський заявив, що місце обрано невипадково, оскільки для України свобода є найважливішою метою.

Площа Свободи

Зеленський нагадав про те, що лави ЗСУ зростають, у тому числі і за рахунок жінок та дівчат. Зараз у лавах української армії — понад 32 тисячі жінок-військовослужбовців.

Харків святкує День ЗСУ

Присутні вшанували пам'ять військових та курсантів, які загинули в авіакатастрофі під Чугуєвом. У Харківській області загинуло 26 курсантів та інструкторів Харківського національного університету Повітряних сил. В'ячеслав Золочевський, єдиний, хто вижив у тій катастрофі, був запрошений на церемонію.

В'ячеслав Золочівський

В рамках відзначення Дня ЗСУ армії було передано нове озброєння та військову техніку. У Харкові бойовим бригадам було передано три танки Т-64БВ, 10 бронетранспортерів БТР-4Е та 10 броньованих автомобілів «Козак-2М1». Зеленський нагадав, що армія України отримала комплекси «Джавелін», почато виробництво ракетного комплексу «Нептун», а незабаром розпочнеться будівництво заводу з виробництва сучасних військових дронів.

Армія отримала озброєння та техніку

Нагадаємо, День Збройних Сил України святкують також у Києві, Одесі, Львові, Краматорську та військовому містечку авіаторів у Житомирській області.

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