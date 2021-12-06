Україна, знаючи про небезпеку початку активних дій з боку росіян, з якоїсь причини не поспішає з організацією протидії. Тим часом Росія відпрацювала всі питання: перекидання військ, створення угруповань у мінімально короткі терміни. Таку думку в інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив колишній начальник Генерального штабу — головнокомандувач Збройних Сил України у 2014−2019 роках генерал Віктор Муженко.

«Питання мобілізації людей, мобілізації економіки, роботи фінансової системи в умовах воєнного часу у них відпрацьовані. У нас це зроблено? Ні. Виникає питання: чи здатні ми весь цей комплекс провести в найкоротші терміни?.. Чи ми укладемося в строк, якщо операція буде швидкоплинна і розрахована на 20 днів або на місяць? Чи буде у нас такий час? Ось у цьому, я вважаю, є небезпека», — попередив Муженко.

Генерал ще раз підкреслив, що у разі широкомасштабного вторгнення РФ Україні потрібні будуть чітко вибудована вертикаль влади та швидкі рішення: «Людям, які приймають рішення, достатньо не приймати їх добу-дві — і все, пізно. Поразка».

«Іноді мені дорікають, що я нібито критикую владу. У деяких складається враження, мовляв, я ображений, тож критикую. Ні. Зрозумійте, що нас прийматимуть лише через призму нашого супротиву. Якщо ми зможемо захистити себе. Навіть наш ворог це враховує», — підсумував Муженко.

Про те, що може зупинити агресора і як Україні правильно підготуватися до оборони, читайте в інтерв'ю Віктора Муженка «ФАКТАМ» «Де місце України у глобальній геополітичній грі, ми поки не розуміємо».

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