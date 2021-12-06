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Україна

Святкування Дня ЗСУ у Харкові, Одесі, Києві, Краматорську, Львові та Озерному: онлайн-трансляція

18:10 6 грудня 2021
армія

6 грудня Україна святкує День Збройних Сил. Цього року дата є особливо урочистою, оскільки ЗСУ відзначають 30-річчя від дня створення.

Основні урочистості призначено на вечірній час. О 18.00 відбудеться телеміст між основними центрами святкування — Києвом, Харковом, Краматорськом, Львовом, Одесою та військовим містечком в Озерному Житомирській області, де дислокується бригада тактичної авіації.

У першій половині дня президент Володимир Зеленський побував у Донецькій області та вручив нагороди п'ятьом військовослужбовцям. Увечері главу держави чекають у Харкові, де відбудеться військовий марш із подальшою передачею техніки військовим. Завершить святкування концерт гурту «Друга Ріка».

В Одесі відбудеться передача техніки військовим, а для всіх городян організовано військову виставку та святковий концерт. Виступатимуть військовий оркестр національного флоту та Pianoбой.

У Краматорську після привітання військових виступить гурт «Брутто», у Львові — музиканти «Скай». У Києві буде організовано концерт гурту «Антітіла».

Фото president.gov.ua

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