Харківська область офіційно перейшла в «жовту» зону: що зміниться у роботі транспорту, ТРЦ, ресторанів

З 6 грудня Харків та область переходять у «жовту» карантинну зону. Тим не менш, встановлені у зв'язку з епідемією обмеження не тільки не скасовуються, але подекуди навіть посиляться.

На засіданні комісії з надзвичайних ситуацій було вирішено запровадити нові правила щодо роботи транспорту, громадських закладів, перетину кордону.

На вулицях

Заборонено перебування на вулиці без документів (паспорт, посвідчення особи).

Місця скупчення людей

Масові заходи, робота ТРЦ, кінотеатрів, інших культурних закладів, кафе, ресторанів, барів, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, можлива лише за наявності у персоналу та відвідувачів одного з документів:

COVID-сертифікат (про одну дозу або дві дози вакцини);

ПЛР-тест або негативний експрес-тест;

Сертифікат про одужання від COVID-19 у додатку «Дія».

У транспорті

Транспорту забороняється їздити переповненим: пасажирів у маршрутках, автобусах, трамваях, тролейбусах, електричках має бути не більше ніж кількість сидячих місць плюс 50% місць для стояння.

На кордоні

Від іноземців (крім дипломатичних працівників, військових країн НАТО та водіїв-перевізників) вимагатимуть не просто комплект документів, а й страховий поліс на покриття лікування COVID-19. Залишається в силі вимога про COVID-сертифікат, або негативний ПЛР-тест (експрес-тест).

Нагадаємо, з 7 грудня «червону» карантинну зону залишать Київ та ще вісім областей.

Фото kharkovgovernment/Facebook

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