Відомого фармвиробника номінували на чотири премії від Спілки українських підприємців

Фармацевтична компанія «Дарниця» може отримати одразу чотири премії від бізнес-асоціації «Спілка українських підприємців» (СУП). Компанія претендує на перемогу у таких номінаціях, як «Креатив року», «Лідер року», «За високі стандарти ведення бізнесу» та «Сталий бізнес». Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Спілка Українських підприємців — це наш важливий стратегічний партнер. Ми приєдналися до цієї організації в поточному році та разом працюємо над позитивними законодавчими змінами на фармацевтичному ринку України, — зазначає директор з корпоративних, юридичних відносин та комплаєнсу фармацевтичної компанії „Дарниця“ Сергій Бобилев. — Нам надзвичайно приємно потрапити одразу до чотирьох номінацій премії СУП, ми, звичайно, сподіваємося на перемогу».

Загалом СУП видає премії у 13 номінаціях. Обирають кращих із кращих представників вітчизняного бізнесу, які активно запроваджують інновації у власній підприємницькій діяльності та цим подають приклад іншим. Перемогу отримують ті, хто набере найвищі оцінки від експертного журі та учасників відкритого голосування у мережі. Назви компаній-переможців оприлюднять вже 7 грудня.

У фармацевтичній компанії «Дарниця» розповіли, що у категорії «Креатив року» представили свій проєкт з проведення екскурсій виробництвом. Його мета — дати можливість користувачам на власні очі побачити якість та інноваційність ліків. Щоб збільшити кількість охочих відвідати екскурсії, до проєкту запросили інфлюенсерів, лайф-стайл блогерів та діячів шоу-бізнесу. Їхній контент охопив майже 3 млн людей.

Попри те, що з початку пандемії екскурсії перейшли в онлайн, у 2021 році їх відвідали понад 3000 гостей.

У номінації «Сталий бізнес» репрезентували громадські, соціальні та екологічні ініціативи фармвиробника. Наприклад, «Дарниця» безкоштовно надає ліки військовослужбовцям, а також фінансує стипендіальну програму для студентів, викладачів та науковців Українського католицького університету.

Категорії «За високі стандарти ведення бізнесу» та «Лідер змін» об'єднують усі ключові проєкти та показники діяльності підприємств, тож до них потрапляють найсильніші.

Фармацевтична компанія «Дарниця» заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Місія компанії — допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному. Портфоліо компанії включає 210 брендів лікарських засобів. На підприємстві функціонують 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP. Продукція «Дарниці» експортується в 16 країн світу. Бенефіціари компанії — сім'я Загорій.

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