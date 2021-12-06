З 9 грудня чиновників та соцпрацівників без щеплення від коронавірусу не допустять до роботи

З четверга, 9 грудня, набирає чинності наказ МОЗ про розширення списку організацій, співробітники яких повинні обов'язково зробити щеплення проти COVID-19.

Якщо раніше таку вимогу запровадили для педагогів та працівників центральних та місцевих органів влади, то вже за кілька днів це правило пошириться на працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; установ, що надають соціальні послуги, установ соціального захисту дітей, реабілітаційних установ, а також підприємств, установ та організацій, що включені до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Такі працівники зобов'язані до 9 грудня отримати документ про щеплення принаймні однією дозою антиковидної вакцини, сертифікат або довідку про одужання від COVID-19 або довідку про протипоказання до щеплення. Без таких документів працівників усунуть без збереження заробітної плати. І, відповідно, за відстороненого не сплачуватимуться внески, необхідні для нарахування страхового стажу для призначення пенсії та оплати лікарняних. Повернутись до роботи співробітник зможе лише після того, як надасть сертифікат або довідку про вакцинацію.

При цьому у МОЗ додали, що відсутність щеплення не є причиною звільнення працівника. Як тільки людина отримала принаймні одне щеплення проти COVID-19, її відразу повинні допустити до виконання обов'язків.

Якщо на підприємствах, що потрапили до списку, перевірка виявить працівників, які ухиляються або відмовляються від щеплення, керівника оштрафують. Сума штрафу — від 34 тисяч гривень.

Фото з Pixabay.

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