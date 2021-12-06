27.23 / 27.44 30.66 / 31.02
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

З 9 грудня чиновників та соцпрацівників без щеплення від коронавірусу не допустять до роботи

16:56 6 грудня 2021
Вакцинація проти ковіда

З четверга, 9 грудня, набирає чинності наказ МОЗ про розширення списку організацій, співробітники яких повинні обов'язково зробити щеплення проти COVID-19.

Якщо раніше таку вимогу запровадили для педагогів та працівників центральних та місцевих органів влади, то вже за кілька днів це правило пошириться на працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; установ, що надають соціальні послуги, установ соціального захисту дітей, реабілітаційних установ, а також підприємств, установ та організацій, що включені до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Такі працівники зобов'язані до 9 грудня отримати документ про щеплення принаймні однією дозою антиковидної вакцини, сертифікат або довідку про одужання від COVID-19 або довідку про протипоказання до щеплення. Без таких документів працівників усунуть без збереження заробітної плати. І, відповідно, за відстороненого не сплачуватимуться внески, необхідні для нарахування страхового стажу для призначення пенсії та оплати лікарняних. Повернутись до роботи співробітник зможе лише після того, як надасть сертифікат або довідку про вакцинацію.

При цьому у МОЗ додали, що відсутність щеплення не є причиною звільнення працівника. Як тільки людина отримала принаймні одне щеплення проти COVID-19, її відразу повинні допустити до виконання обов'язків.

Якщо на підприємствах, що потрапили до списку, перевірка виявить працівників, які ухиляються або відмовляються від щеплення, керівника оштрафують. Сума штрафу — від 34 тисяч гривень.

Фото з Pixabay.

158

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія в Україні

Підвищення пенсій в Україні: хто з січня отримуватиме 6 тисяч грн, а кому у березні додадуть 500

Злата Огневич та Андрій Задворний

Злата Огневич та Андрій Задворний розповіли, що сталося після шоу: неможливо згадувати без сліз

Огневич

«Секс — продовження кохання»: Злата Огневич розповіла, чи був у неї інтим на проєкті

Пенсія

Чекати 2 роки не потрібно: у ПФУ пояснили, що можна зробити непрацюючим пенсіонерам, яким не вистачає стажу для перерахунку пенсії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.