Київ переходить у «жовту» зону: як працюватимуть транспорт, ТРЦ, школи та театри

Наступного дня після того, як в Україні запровадили суворіші карантинні правила для регіонів, що перебувають у «жовтій» зоні, з 00:00 вівторка, 7 грудня, вісім областей та столиця виходять із «червоної» карантинної зони.

Щодо нових карантинних правил, то вони насамперед торкнуться невакцинованих громадян. Українцям без сертифікату хоча б про одну вакцинацію, зокрема, заборонено відвідувати громадські установи, ТРЦ, спортзали, кінотеатри…

Школи не працюватимуть, якщо на самоізоляції через COVID-19 перебуває більше половини учнів та вчителів, а також якщо хоч у когось із персоналу навчального закладу не буде довідки хоча б про першу вакцинацію.

Залишаються серйозні обмеження щодо проїзду у транспорті. Навіть якщо у всіх пасажирів будуть сертифікати про вакцинацію, водіям заборонено перевозити людей у кількості більшій, ніж тій, на яку розрахований транспортний засіб плюс 50 відсотків місць для стояння.

Дані МОЗ.

Нагадаємо, що днями керівництво Київської області заявило про посилення перевірок на транспорті — в електричках, автобусах та маршрутках.

Фото з Pixabay.

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