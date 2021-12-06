Київ та ще 8 областей виходять із «червоної зони» 7 грудня: що відомо

З 7 грудня у Києві та ще восьми областях з 7 грудня скасовується «червона» карантинна зона з її жорсткими обмеженнями. Тим не менш, 6 грудня в Україні набудуть чинності нові правила карантину, які за суворістю не поступаються чинним у червоній зоні. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов.

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення, що «червона» зона припиняє діяти з 0.00 7 грудня на території Києва, Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей.

У «жовтій» зоні карантину, куди, як очікується, перейдуть перелічені області, з 6 грудня діятимуть такі правила:

Для відвідування громадських закладів необхідний як мінімум «жовтий» COVID-сертифікат (про одне щеплення діє 30 днів), або довідка 063/о (діє 30 днів), або «зелений» сертифікат, або негативний тест (ПЛР-тест, експрес- тест, діє 72 години), або сертифікат про одужання (діє 105 днів).

Для працівників ресторанів, готелів, спортзалів необхідне як мінімум одне щеплення проти COVID-19 і сертифікат про це (жовтий сертифікат) або довідка 063-о, або зелений сертифікат, або негативний тест, або сертифікат про одужання.

Фото pixabay.com

399

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter