«Піде сам»: мольфарка зробила несподіване передбачення для Зеленського

Минулого року карпатська мольфарка Марія Цвилінів, погадавши на воску, передбачила політичне майбутнє для президентської сили та самого Володимира Зеленського, який у грудні цього року половину своєї каденції відзначив прес-марафоном та щорічним зверненням у Верховній Раді,

Про результати свого ворожіння вона розповіла у передачі Дмитра Комарова, зазначивши, що і Зеленський, і його команда завершать свої повноваження достроково, а до влади прийдуть ті, хто був «за кермом» раніше.

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На відео — з 17:44.

Ексклюзивний матеріал «Чи буде третій Майдан у 2021 році та чому прес-конференція негативно вплинула на рейтинг Зеленського: політолог Саакян» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Офісу президента

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