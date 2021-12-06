Ситуація стабільна: політолог розповів, чи можуть високі ціни на продукти та «комуналку» спричинити третій Майдан

Змусити українців вийти на третій Майдан можуть не високі ціни на продукти та комуналку, а «ціннісний неправильний крок влади».

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив політолог Олег Саакян, який зазначив, що за 30-річну історію незалежності України погіршення соціально-економічного стану не виводило людей на вулиці. На протести народ виходив, коли їм півроку не платили зарплату.

На його думку, така економічна ситуація наразі не передбачається — вона «досить стабільна», а «інфляція та підвищення цін плюс-мінус компенсується економічним зростанням».

«Цього року ми виходимо на вищий ВВП, ніж у 2013 році. Ще до виходу на цей рівень ВВП за рівнем середнього доходу та мінімальної зарплати ми випередили показники 2013 року. Питання одного-двох років, поки не наздоженемо і рівень зарплат у сферах, прив'язаних до бюджетного фінансування або мінімальної зарплати», — зазначив він.

А ось неправильні дії влади можуть призвести до вибуху обурення і чергового Майдана: «Якийсь ціннісний неправильний крок влади. Якщо Володимир Зеленський робитиме щось ціннісно неприйнятне для українців. Наприклад, влада ухвалить неприпустиме рішення у сфері війни та дипломатії».

Повний текст матеріалу «Чи буде третій Майдан у 2021 році та чому прес-конференція негативно вплинула на рейтинг Зеленського: політолог Саакян» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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