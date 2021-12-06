Народні прикмети на 6 грудня: чому у Митрофанів день дівчатам не можна ходити нечесаними та голосно говорити

У церковному календарі грудня 6 число — день Митрофана Воронезького — єпископа, зарахованого до лику святих.



Овдовівши у 40 років, Митрофан прийняв чернечий постриг. Пізніше він став єпископом та дбав про зміцнення православ'я та позиції церкви, будував нові храми. Незадовго до смерті Митрофан прийняв схиму, взяв ім'я Марій.



У Митрофанів день заведено ходити до церкви — поминати загиблих воїнів та молитися за те, щоб на Україну не нападали вороги.



Що категорично заборонено робити



Не варто вживати продукти тваринного походження, які загрожують проблемами зі здоров'ям. Виняток робиться тільки для літніх людей та дітей.



Не можна вдягати нове взуття. Вважається, що це приверне в життя проблеми та турботи.



Також заборонено злитися та підвищувати голос. У людини, що зліться, виникнуть проблеми з фінансами, у коханні, у спілкуванні з колегами та друзями, а також різні хвороби, позбутися яких буде дуже складно.



Дівчатам на виданні в Митрофанів день не можна їсти їжу, приготовлену вдома. Цього дня їжу можна або замовити, або сходити у гості чи ресторан.



Не можна на Митрофана ходити не причесавшись, інакше й подальше життя стане таким же заплутаним, як волосся. Жінкам рекомендується зробити зачіску або зібрати волосся у хвіст, і протягом дня стежити за тим, щоб воно було у порядку.



А ще 6 грудня забороняється багато й голосно говорити, щоб не злякати свого успіху. Не рекомендується вмиватися звичайною водою людям, у яких на Митрофанів день заплановано фінансові справи.

Прикмети дня



Вважається, на Митрофанів день можна передбачити погоду. Поява на небі ясного місяця віщує зимову хуртовину. Місяць у рожевому та тьмяному кільці — до тріскучих морозів. Смуги та лінії на небі з хмар — до відлиги.



День ангела сьогодні в Олександра, Олексія, Бориса, Григорія, Івана, Митрофана, Федора.



Нагадаємо, 4 грудня православні та греко-католики відзначали одне з 12 найважливіших церковних свят — Введення у храм Пресвятої Богородиці та Приснодіви Марії.

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