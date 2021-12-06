У черзі стояти не обов'язково: в Україні значно розширився перелік звітів, які бізнес може подавати онлайн

В Україні підприємствам та підприємцям розширили перелік форм фінансової та статистичної звітності, яку можна надсилати до держорганів в електронному вигляді. Перелік опубліковано Держстатом.

Якщо раніше від бізнесу в електронному вигляді приймали 22 форми, то тепер їх буде 80.

Станом на грудень список у переліку 69 статистичних звітів та 11 фінансових звітів.

Якщо у підприємців або підприємств виникне необхідність подання форми статистичної або фінансової звітності до дати її включення до цього списку, форму можна подати у паперовому вигляді.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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