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Україна

День Збройних Сил України: найкращі вітання воїнам у віршах, прозі та картинках

10:17 6 грудня 2021
листівка

Сьогодні в Україні відзначають День Збройних Сил — свято тих, хто нині захищає нашу країну від ворогів.

Також це свято пам'яті тисяч українських військовослужбовців, які віддали свої життя за незалежність, свободу та суверенітет нашої держави.

«ФАКТИ» вітають українських воїнів та бажають миру, добра, любові, а також мужності, відваги та мудрості.

Ми зібрали яскраві листівки та теплі привітання захисникам України.

Пусть вами гордится страна бесконечно,
Свой долг выполняете вы безупречно,
Здоровья желаем и силы, конечно,
И славится пусть этот день будет вечно!

В светлый праздник Украины,
В День Вооруженных Сил,
Все желаем от души мы,
Чтоб солдат счастливо жил!
Чтоб не знал беды и горя,
Чтоб спокойно ночью спал,
Автомат свой и патроны
Никогда не доставал!

День Сил Вооруженных — 6 декабря,
И мы спешим поздравить, конечно же, не зря,
Ведь, жизни не жалея, и страха не храня,
Вы Родину храните от пули и огня.
Пусть Вами гордится страна бесконечно,
Ведь долг выполняете Вы безупречно,
Здоровья желаем и силы, конечно,
И славится пусть этот день будет вечно!

В этот день мы громко славим,
Украины всех сынов,
Кто под воинское знамя,
На защиту встать готов.

Кто, не прячась от призыва,
Долг отдать свой не забыл,
Поздравления мужчинам —
С Днём вооружённых сил!

Нехай щастя та любов поселяться в домі, нехай завжди буде куди повернутися, а День Збройних Сил запам'ятається як найсонячніший і найрадісніший у році!

***

Сьогодні вітаємо усіх військовослужбовців України. Ви наші захисники, опора держави. Спокій наших будинків, спокій близьких у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів!

Нагадаємо, 14 жовтня в Україні відзначають День захисників та захисниць.

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