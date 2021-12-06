Спад триває: в Україні знову зменшилася кількість хворих на коронавірус

В Україні минулої доби, 5 грудня, коронавірусом заразилися 4478 людей. Це майже на 2 тисячі менше, ніж добою раніше.

За даними МОЗ, найбільше нових заражень у Києві, Житомирській та Донецькій областях.

За добу в Україні госпіталізували 1 660 осіб, летальних наслідків — 239, одужали — 9 082 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло понад 3,5 млн людей, померло 88 519.

Минулої доби, 5 грудня, вакцинувалися від коронавірусу 70 797 людей. З початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 13 753 066 людей.

Повністю імунізовані та отримали дві дози — 11 806 077.

Нагадаємо, в Україні з 6 грудня змінилися правила карантину. Жорсткості торкнулися, переважно, регіонів у «жовтій» карантинній зоні.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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