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Україна

День Збройних сил України: історія та значення свята

8:39 6 грудня 2021
військовий

6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил. Дата свята обрана невипадково — 6 грудня 1991 року було прийнято закон «Про Збройні Сили України».

Офіційно свято започатковано постановою Верховної Ради у 1993 році.

До складу ЗСУ входять Сухопутні війська, Повітряні сили, Військово-морські сили, а також Десантно-штурмові війська та Сили спеціальних операцій.

Цей день присвячений усім українським військовослужбовцям, які служать чи раніше служили в українській армії. Саме на армію, згідно з Конституцією України, покладаються завдання щодо оборони країни, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності.

Нагадаємо, 14 жовтня в Україні відзначають День захисників та захисниць.

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